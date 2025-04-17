دوري أبطال أوروبا، مبابي يسجل رقما سلبيا في التشامبيونز ليج

دوري أبطال أوروبا، واصل نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي، تقديم عروضه السلبية في دوري أبطال أوروبا، وفشله في قيادة فريقه ريال مدريد للتأهل للدور قبل النهائي.

وفشل “مبابي” في تسجيل أي أهداف خلال مباراتي فريقه ريال مدريد أمام آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة ثقيلة بنتيجة (3-0) في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات، قبل أن يخسر (2-1) في الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، ليودع البطولة بنتيجة إجمالية (5-1).

وواصل النجم الفرنسي سلسلة سلبية غير مسبوقة في مسيرته بدوري الأبطال، حيث فشل في تسجيل أو صناعة أهداف في آخر أربع مباريات في البطولة.

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