الدوري الإسباني، تقدم إسبانيول على خيتافي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق إسبانيول علي خيتافي بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب باور 8 بمدينة برشلونة ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز في صراع النجاة من الهبوط والطموح الأوروبي.

مباراة إسبانيول ضد خيتافي

أحرز هدف اسبانيول ماراش كومبول في الدقيقة 39.

ويحمل اللقاء أهمية مضاعفة للفريقين، حيث يدخل نادي إسبانيول المباراة محتلًا المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة، ويواجه خطر الانزلاق نحو مراكز الهبوط في حال تعرضه لخسارة جديدة، وهو ما يجل مباراة إسبانيول ضد خيتافي فرصة أخيرة للابتعاد عن شبح الدرجة الثانية.

في المقابل، يسعى نادي خيتافي المتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، لتحقيق فوز يقربه من مقاعد المنافسة الأوروبية، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

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