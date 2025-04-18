الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، تقدم إسبانيول على خيتافي بهدف في الشوط الأول

اسبانيول، فيتو
اسبانيول، فيتو

تقدم فريق إسبانيول علي خيتافي بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب باور 8 بمدينة برشلونة ضمن الجولة 32 من منافسات  الدوري الإسباني الممتاز في صراع النجاة من الهبوط والطموح الأوروبي.

 مباراة إسبانيول ضد خيتافي

 أحرز هدف اسبانيول ماراش كومبول في الدقيقة 39.

ويحمل اللقاء أهمية مضاعفة للفريقين، حيث يدخل نادي إسبانيول المباراة محتلًا المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة، ويواجه خطر الانزلاق نحو مراكز الهبوط في حال تعرضه لخسارة جديدة، وهو ما يجل مباراة إسبانيول ضد خيتافي فرصة أخيرة للابتعاد عن شبح الدرجة الثانية.

في المقابل، يسعى نادي خيتافي المتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، لتحقيق فوز يقربه من مقاعد المنافسة الأوروبية، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني مباراة إسبانيول ضد خيتافي إسبانيول

مواد متعلقة

التاريخ يحمل بشرى غير سارة لـ بيراميدز أمام فرق جنوب أفريقيا

بيراميدز يستعيد هذا الثلاثي أمام أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يورتشيتش يعالج أخطاء بيراميدز بـ الفيديو قبل مواجهة أورلاندو بدوري الأبطال

يورتشيتش يعاين ملعب مباراة بيراميدز وأورلاندو

بيراميدز بالزي الأبيض وأورلاندو بالأسود في مواجهة الغد بدوري الأبطال (صور)

مدرب بيراميدز يتحدث اليوم عن مباراة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

انعقاد المؤتمر الفني لمباراة أورلاندو وبيراميدز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

ارتباك في مكتب ترامب بسبب إغماء طفلة (فيديو)

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

158 ألف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على العدو

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية