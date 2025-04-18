محامي زيزو: اللاعب لن يحضر جلسة التحقيق ونحتاج ضمانات لحضوره التدريب

تحدث المستشار أشرف عبدالعزيز محامي أحمد سيد زيزو عن تفاصيل أزمة وكيله مع نادي الزمالك بعد تغيبه عن التدريبات.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية:" تواصلت بشكل ودي مع الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، من أجل الحصول على ضمانات تضمن حماية وسلامة زيزو داخل النادي طبقًا للوائح الفيفا، لكن الرد كان مفاجئًا، حيث قال لي حرفيًا: "أنا مش مدير أمن النادي.. أنا رئيس نادي الزمالك."

وواصل:" حاولت الوصول إلى حل ودي يضمن وجود زيزو داخل النادي بأمان، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك".

وأضاف:"زيزو لن يحضر جلسة التحقيق غدًا السبت، لأنه لم يتسلم إخطارًا رسميًا بعلم الوصول بموعد الجلسة، ونحن لا نتعامل مع ما يتم نشره عبر صفحات النادي الرسمية على مواقع التواصل".

وتابع:" الإخطار الوحيد الذي وصل إلينا كان بخصوص تغيب زيزو عن التدريبات منذ الخميس الماضي، وتمت إحالة الأمر إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار".

وأشار:" المستحقات المالية التي نطالب بها تبلغ 73 مليون جنيه لدى نادي الزمالك.

وأتم حديثه:"نؤكد احترامنا الكامل لنادي الزمالك، ولا توجد أي مشكلة لدى زيزو في الحضور للنادي، إذا توفرت الضمانات المطلوبة.

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

فيما قال مصدر داخل نادي الزمالك: إنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، والتي يزعم اللاعب أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه ولم يتسلّمها بعد.

راتب زيزو في الزمالك

وأضاف المصدر أن قيمة عقد اللاعب تبلغ 55 مليون جنيه صافيًا، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

وشدّد على أن إجمالي قيمة العقد شاملة الضرائب والرسوم تصل إلى 84 مليون جنيه، وهو ما تم تدوينه في البند الأول من العقد كـ إجمالي لقيمة العقد عن المواسم الثلاثة.

وأوضح المصدر أن اللاعب يتقاضى 15 مليون جنيه صافيًا في الموسم الأول، و20 مليون جنيه صافيًا في كل من الموسم الثاني والثالث، وذلك حسب ما ورد في البند الثامن من الشروط الخاصة، والذي يضمن حصول اللاعب على القيمة الصافية بعد خصم الضرائب والرسوم، حفاظًا على حقوقه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية في نسب الضرائب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ووكيله يحاولان إثارة البلبلة، حيث يطالب اللاعب باعتبار البند الثامن بمثابة "بونص"، وهو ما ورد في خطابه، متغافلًا أن هذا البند مجرد توضيح لقيمة العقد الإجمالية بعد الضرائب، وليس بندًا منفصلًا للمكافآت.

وشدّد المصدر على أن المستحقات المتأخرة للاعب لدى الزمالك عن الموسم الأخير تبلغ 9 ملايين جنيه، قبل استقطاع الضرائب، ونسبة المشاركة، والعوائد الإعلانية التي أبرمها اللاعب والتي يحق للنادي منها نسبة 20%. كما سيتم استقطاع مبالغ مالية نتيجة غيابات اللاعب المتكررة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المبلغ سيظل معلقًا لحين البت فيه من قبل الجهات المختصة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

بعد إزالتها، حقيقة إعادة صورة زيزو مع أساطير الزمالك بملعب الناشئين

فيما كشف مصدر في نادي الزمالك، حقيقة إعادة صورة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على جدران ملعب الناشئين.

ووضع نادي الزمالك مجموعة من صور أساطير النادي على جدران ملعب الناشئين، قبل أن يقوم عمال النادي بإزالة صورة زيزو بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي.

وانتشرت صور لملعب الناشئين في الزمالك خلال الساعات الماضية ويتواجد بها صورة لـ زيزو مما يعني أن إدارة الزمالك قررت إعادة وضع الصورة مرة أخرى.

حقيقة إعادة صورة زيزو بملعب ناشئين الزمالك

وقال المصدر إن الصور المتداولة هي صور قديمة لملعب الناشئين.

وواصل المصدر: لم يتم وضع صورة زيزو مرة أخرى مع أساطير النادي والإدارة لم تعطِ قرارا بذلك.

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