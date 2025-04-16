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رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الزمالك وسموحنة
الزمالك وسموحنة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر 

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة  في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

بيسيرو قبل مواجهة سموحة: سنقاتل على الصعود في كأس عاصمة مصر 

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن فريقه سيقاتل على أي نسبة موجودة لحسم المركز الثاني في مجموعته بكأس عاصمة مصر للتأهل لدور الثمانية للبطولة.

بيسيرو، فيتو 
بيسيرو، فيتو 

جوزيه بيسيرو في المؤتمر الصحفي 

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الإثنين للحديث عن لقاء سموحة المقبل في كأس عاصمة مصر:" علينا أن نحارب للفوز والتمسك بفرصة التأهل، وأتمنى أن تخرج مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل، وأن يحقق الزمالك الفوز في لقاء سموحة".

وواصل:" هناك احتمالية للاستعانة بعدد من الأساسيين خلال اللقاء المقبل وليس جميعهم، خاصة وأن الفريق خاض مباراة بالأمس أمام حرس الحدود، وسيتم تقييم حالة اللاعبين في المران لتحديد من يستطيع خوض مباراة سموحة، وسنختار أفضل تشكيل لتحقيق الفوز، وسنحارب حتى آخر لحظة في ظل وجود أمل للفريق حتى إذا كان الأمل 1% فقط".

وأضاف بيسيرو:" أثق في المجموعة المتواجدة بالفريق وليس من السهل أن تدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين معًا بسبب عامل الانسجام، وسأختار أنسب 11 لاعبًا للمباراة المقبلة وهناك بعض الأمور أريد تقييمها من خلال مران اليوم،  وسيكون من الصعب أن أبدأ بنفس تشكيل مباراة حرس الحدود بسبب عدم جاهزية اللاعبين بنسبة 100% للقاء سموحة".

وواصل المدير الفني:" قمنا بتغيير تفاصيل في طريقة اللعب أمام حرس الحدود بسبب النقص العددي في مركز الجناح الأيمن، ونحتاج لاختيار طريقة مناسبة وفقًا للاعبين المتاحين، ومن الوارد أن نلعب بثنائي هجومي مثل لقاء الأمس، ومن المهم ألا نستقبل أهداف في لقاء سموحة".

وعلق بيسيرو على ضيق الوقت بين المباراتين قائلًا:" علينا التمسك بالأمل، وأثق في جميع اللاعبين، كما أن أي لاعب يرتدي قميص الزمالك عليه أن يقاتل لتحقيق الفوز".

وفيما يخص رحيل أحمد سامي مدرب سموحة قبل لقاء الأربعاء قال:" إنه عندما يتم تغيير المدربين،  فالمدرب الجديد يسعى لخلق دوافع لدى اللاعبين ويحدث في كل فرق العالم، وأحيانًا تكون الدوافع إيجابية وأحيانًا تكون سلبية، والأهم بالنسبة لي أن نرى ما نحتاج لتنفيذه في الملعب". 

وفيما يخص فترة التوقف عقب لقاء سموحة حتى الأول من مايو قال بيسيرو:" أدرس الأمر مع الجهاز المعاون وسيكون هناك راحة للاعبين لعدة أيام ولكن نحتاج وقتًا للعمل ولم أتوقع عندما توليت المسؤولية أن نخوض مباراة كل 4 أيام، وأحتاج وقتًا لتطوير طريقة اللعب، ولم نصل لإتقان طرق اللعب بنسبة 60%، وتطوير الجانب الدفاعي يكون أسهل ونحتاج لفترة أطول لتطوير الشق الهجومي لأنه يحتاج لتدريبات أكثر وضغط المباريات لا يمنحنا فرصة لوضع حمل تدريبي أكبر،  وعلى الأقل لابد من خوض 10 حصص تدريبية كي يتقن اللاعبون طريقة اللعب". 

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