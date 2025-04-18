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رياضة

أرقام محمد عبد الشافي مع الزمالك بعد قرار اعتزاله

عبد الشافي
عبد الشافي

 استقر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري. 

ويعد محمد عبد الشافي واحدا من أبرز الأظهرة في تاريخ الزمالك ومنتخب مصر، وحقق العديد من البطولات في رحلته الكروية.

واشتهر محمد عبد الشافي بأخلاقه العالية ومواقفه النبيلة في كرة القدم، ولذلك حظى بحب واحترام جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها.

وفي السطور التالية نعرض أرقام محمد عبد الشافي مع الزمالك بعد قرار اعتزاله. 

 

أرقام محمد عبد الشافي مع الزمالك 

 خاض عبد الشافي 235 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 18.361 دقيقة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 18 آخرين، وتلقى 15 بطاقة صفراء خلال رحلته مع القلعة البيضاء ولم يتلقَ الحمراء مطلقا.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

 ويواجه الزمالك نظيره المصري يوم الخميس 1 مايو المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. 

بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو 
بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

 

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

 يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة. 

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