الجمعة 18 أبريل 2025
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أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والشبورة المائية غدا، قائمة تخصصات الجامعات التكنولوجية، غلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

محلات كرم الشام،
محلات كرم الشام، فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من رياح وشبورة مائية

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباح الغد على الطرق السريعة والزراعية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة

 

نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المستشفيات بالإسكندرية ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين

 

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعددٍ من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وبالتزامن مع زيارته، تم تنفيذ مرور مركزي مجمع من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، امتدت على مدار يومين، تضم جميع الإدارات المركزية للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

 

قائمة بالتخصصات التي تقدمها الجامعات التكنولوجية للطلاب

 

تقدم الجامعات التكنولوجية العديد من التخصصات العلمية المتميزة والحديثة، والتي تواكب التطورات في منظومة التعليم وبما يخدم سوق العمل. 

 

طوارئ بالقاهرة استعدادا لعيد القيامة المجيد

 

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

 

الحق قدم، غلق باب التقديم للوظائف القيادية بمصلحة الجمارك 2025 اليوم

 

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك اليوم الجمعة 

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن فتح باب التقدم لشغل عدد 27 وظيفة قيادية متميزة، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم مسيرة التطوير المستمرة.

 

مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

 

أعلنت محافظة الجيزة غلق عدد من فروع محلات كرم الشام بشكل مؤقت، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة المخالفات التي تهدد الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

 

أسباب غلق كرم الشام وبلبن في القاهرة، وتقرير صادم من هيئة سلامة الغذاء

 

أغلقت أحياء محافظة القاهرة فروع سلاسل مطاعم كرم الشام وبلبن، وذلك على خلفية تقرير صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كشف عن وجود بكتيريا ممرضة داخل الأطعمة التي يتم تداولها في عدد من سلاسل المطاعم الشهيرة، من بينها: كرم الشام، بلبن، عم شلتت، وهمي، كنافة وبسبوسة، فضلا عن عدم حصولهم على تراخيص.

 

الصحة تعلن الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجديدة والتطوير بالمستشفيات

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة المنشآت التابعة للوزارة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

 

بالأرقام، المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة خلال 10 سنوات

 

مع بداية شهر مايو 2025 تحتفل وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة الشهر المقبل

ويزداد البحث والتساؤلات حول ما حققه البرنامج للأسر المصرية وفي هذا الإطار تؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي  أن الوزارة تحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم خروج 3 ملايين أسرة.

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