الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح معرض شم النسيم

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح معرض شم النسيم، فيتو

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض " شم النسيم "  بحديقة الحرية بالزمالك والذي تقيمه المحافظة  في الفترة من ١٧ الى ٢١ أبريل الجاري بمناسبة أعياد الربيع.

ويشارك في المعرض ٨٠ عارض لبيع  المواد الغذائية، والجبن، والحلويات، والعسل، والزيتون، وزيت الزيتون،  والملابس، والعطور، والمشغولات اليدوية،  ومنتجات الأسرة المنتجة، والحرف اليدوية، كما يتم ولأول مرة تخصيص جزء من المعرض لطلبة مدارس التعليم الفني لعرض منتجاتهم.

محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم (صور)

محافظ القاهرة يتابع إزالة البناء المخالف بالمقطم

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لهذا النوع من المعارض التى تستهدف توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تشجع الصناعة المصرية،  وتخلق العديد من فرص العمل،  مشيرًا إلى أن المعارض المتنوعة تسهم فى زيادة المعروض،  وتخفيض الأسعار.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع فى اقامة الأسواق لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. 

وأشار إلى أن الاهتمام بالتنوع فى إقامة المعارض لتتضمن معارض للمواد الغذائية والحرف التراثية والصناعات الوطنية، لدعم المنتجين وفتح أسواق جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة المشغولات اليدوية المواد الغذائية حديقة الحرية حديقة الحرية بالزمالك محافظ القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: رفع المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

حالات لا يجوز فيها للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

المزيد
الجريدة الرسمية