الجمعة 18 أبريل 2025
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حملات مكثفة لغلق محلات كنافة وبسبوسة في الجيزة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة

محلات كنافة وبسبوسة،
محلات كنافة وبسبوسة، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة غلق عدد من فروع محلات كنافة وبسبوسة نتيجة لرصد مخالفات متنوعة تهدد سلامة المستهلكين وصحتهم العامة.
 

وقد تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول أسباب غلق فروع كنافة وبسبوسة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن المخالفات المرصودة تتضمن عدم الالتزام بمعايير النظافة الصحية، وسوء تخزين المواد الخام، واستخدام مكونات غير صالحة أو مجهولة المصدر في تحضير الحلويات الشرقية الشهيرة.

إغلاق فروع كنافة وبسبوسة

وتشمل عمليات إغلاق فروع كنافة وبسبوسة عددًا من المحلات البارزة في مناطق مختلفة من الجيزة، ولم يتم حتى الآن الكشف عن العدد الدقيق للفروع التي تم إغلاقها أو أسماء العلامات التجارية المتورطة بشكل مباشر، إلا أن الحملة تستهدف ضمان التزام جميع محلات كنافة وبسبوسة في مصر باللوائح والمعايير الصحية.
 

وأكدت مصادر مطلعة أن الحملات الرقابية ستستمر لتشمل المزيد من فروع كنافة وبسبوسة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين.

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