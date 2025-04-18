الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام القادسية في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

الدوري السعودي، يحل فريق النصر ضيفا على نظيره القادسية، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن الجهاز الفني لفريق النصر التشكيل الأساسي لمواجهة نادي القادسية والذي جاء كالتالي: 

تشكيل النصر ضد القادسية في دوري روشن السعودي

موعد مباراة النصر والقادسية 

وتنطلق مباراة النصر والقادسية في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي


وستذاع مباراة النصر ضد القادسية مباشر اليوم، عبر شبكة قنوات SSC السعودية وبالتحديد على قناة SSC SPORT HD1.

معلق مباراة النصر ضد القادسية


يتولى المعلق فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والقادسية اليوم، على قناة SSC SPORT HD1.

ويستهدف النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحقيق الفوز على القادسية وتقليص الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة.

كما تعد المباراة ثأرية خاصة إن النصر  خسر  أمام  القادسية بهدفين مقابل هدف، في لقاء الدور الأول.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 57 نقطة.

بينما يحتل القادسية في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة.

وفشل القادسية في تحقيق الفوز آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري السعودي.

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