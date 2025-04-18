الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

السيطرة على حريق مخلفات بجوار بنزينة في الشرقية (فيديو وصور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية، فيتو

تمكن رجال الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق داخل أرض فضاء مستخدمة لتخزين الخردة والمخلفات ملاصقة لإحدى محطات الوقود "بنزينة" بطريق “شبرا النخلة - ميت جابر” بدائرة مركز بلبيس دون وقوع إصابات.

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كانت البداية بورود بلاغ إلى  الحماية المدنية بالشرقية، يفيد بتصاعد أدخنة بطريق “شبرا النخلة - ميت جابر” بدائرة مركز بلبيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وجرت محاصرة الحريق، ومنع خطر امتداد النيران إلى الوحدات السكنية.

وتقوم الجهات المختصة بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

النارجنب البنزين،السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية،فيتو
السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية، فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تنتج عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

النارجنب البنزين،السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية،فيتو1
السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية،فيتو1

أسباب الحريق: كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون له.

النارجنب البنزين،السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية،فيتو2
السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية،فيتو2
النارجنب البنزين،السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية،فيتو4
السيطرة على حريق مخلفات بميت جابر في الشرقية،فيتو4

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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