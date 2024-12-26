الخميس 26 ديسمبر 2024
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السيطرة على حريق منزل بقرية سنهوت في الشرقية (صور)

حريق محافظة الشرقية،فيتو
حريق محافظة الشرقية،فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بمساعدة بعض الأهالي من السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، في منزل بقرية سنهوت مركز منيا القمح، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

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الحماية المدنية: السيطرة على حريق بأحد العقارات وإنقاذ السكان

 كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية  سنهوت بنطاق مركز منيا القمح.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وإخماد النيران تماما، وتبين نشوب الحريق في منزل مكون من عدة طوابق، وأن النيران نشبت بالطابق العلوى، وتم إخماد الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

جرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

السيطرة على حريق منزل بقرية سنهوت في الشرقية،فيتو
السيطرة على حريق منزل بقرية سنهوت في الشرقية،فيتو

الحماية المدنية: الحرائق تتزايد بسبب أخطاء قاطني الشقق والعقارات السكنية

وتقول  إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

سارة اسعاف،فيو
سارة اسعاف،فيو

إدارة الحماية المدنية: هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق

 وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

السيطرة على حريق منزل بقرية سنهوت في الشرقية،فيتو1
السيطرة على حريق منزل بقرية سنهوت في الشرقية،فيتو1

 إجراءات الوقاية من الحرائق

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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