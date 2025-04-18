أسباب غلق كرم الشام وبلبن في القاهرة، وتقرير صادم من هيئة سلامة الغذاء

أغلقت أحياء محافظة القاهرة فروع سلاسل مطاعم كرم الشام وبلبن، وذلك على خلفية تقرير صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كشف عن وجود بكتيريا ممرضة داخل الأطعمة التي يتم تداولها في عدد من سلاسل المطاعم الشهيرة، من بينها: كرم الشام، بلبن، عم شلتت، وهمي، كنافة وبسبوسة، فضلا عن عدم حصولهم على تراخيص.

أسباب غلق فروع كرم الشام وبلبن

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن السبب الرئيسي في غلق محلات كرم الشام وبلبن يرجع إلى تلقي شكاوى متعددة من المواطنين، تشير إلى وجود منتجات غذائية فاسدة، ما أدى إلى تسجيل حالات تسمم غذائي بين المستهلكين، وهو ما أثار قلق الجهات الرقابية.

وقد قامت فرق التفتيش التابعة للهيئة بحملات موسعة شملت المصانع والفروع التابعة لهذه السلاسل في مختلف المحافظات، وأسفرت عن سحب عينات من الأغذية لتحليلها، وجاءت النتائج لتؤكد وجود:

بكتيريا ممرضة تؤدي إلى التسمم الغذائي وتؤثر على الجهاز الهضمي.

ألوان صناعية محظورة دوليًا.

طرق تخزين غير مطابقة للمواصفات أدت إلى تلف المنتجات وفسادها.



نتائج حملات التفتيش

أشارت الهيئة إلى أن الجولات التفتيشية شملت زيارة أكثر من 47 محلًا ومنشأة غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها:

إغلاق مؤقت للنشاط التجاري لفروع سلاسل كرم الشام وبلبن وباقي السلاسل المخالفة.

مصادرة وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



الهيئة تحذر وتطالب بالالتزام

ووجهت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحذيرًا حاسمًا لأصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بمعايير سلامة الغذاء وشروط التخزين الصحيحة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة دون تهاون.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات عبر:

البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

الموقع الرسمي للهيئة.

الخط الساخن لحماية المستهلك.



شركة «بلبن» تعلن وقف النشاط وتناشد بالتدخل

وفي تطور جديد، أعلنت شركة بلبن عن وقف نشاطها بالكامل داخل مصر، بعد غلق كافة فروعها البالغ عددها 110 فروع، بالإضافة إلى المصانع والمنشآت التابعة لها.

وفي بيان رسمي، طالبت الشركة من الجهات المعنية التدخل لإنقاذها من الإغلاق، مؤكدة استعدادها للخضوع الكامل لجميع أشكال التفتيش والمحاسبة.

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