الجمعة 18 أبريل 2025
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أخبار مصر

بلبن وكرم الشام ضمنهم، غلق وتشميع مطاعم مخالفة بشارع فيصل

كرم الشام، فيتو
كرم الشام، فيتو

شنَّ حي العمرانية حملة مكبرة استهدفت المنشآت المخالفة بشارع الملك فيصل الحيوي.
 

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المطاعم والمحال التجارية التي تدار دون تراخيص، أو غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية اللازمة، أو التي لم تحصل على التصاريح القانونية، بالإضافة إلى المحال المتعدية على حرم الطريق العام مما يعيق الحركة المرورية.
 

شملت المحال التي تم غلقها وتشميعها محلات شهيرة مثل "بلبن" و"كنافة وبسبوسة" و"كرم الشام"، وذلك بعد رصد مخالفات متنوعة تستوجب اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع الفورية.

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان لها، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددة على استمرار هذه الحملات المكثفة لتشمل مختلف القطاعات والشوارع بنطاق المحافظة، وذلك بهدف تسهيل حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائية.
 

وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وضمان التزام كافة المنشآت باللوائح والقوانين المنظمة لعملها، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وحقوقهم في طريق عام آمن وسلس الحركة.
 

وجارٍ استكمال الحملات التفتيشية والمتابعة لرصد المزيد من المخالفات والتعامل معها بكل حزم وفق القانون.

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