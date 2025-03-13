"كتاب مصر" يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة سبل دعم العلاقات الثقافية

استقبل الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب- رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر السفيرة أوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة.

وتضمن اللقاء بحث سبل تدعيم العلاقات الثقافية المصرية الرومانية، وذلك في ضوء بروتوكولي التعاون الموقعين في 2024 م. بين كل من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ناحية واتحاد كتاب رومانيا من ناحية أخرى.

حضر اللقاء الشاعر السيد حسن نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أمين الشؤون المالية والإدارية بالاتحادالعام للكتاب العرب، والشاعر جابر بسيوني أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ومن الجانب الروماني السيد أدريان مستشار السفارة الرومانية.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل بروتوكولي التعاون الموقعين مع اتحاد كتاب رومانيا، وثمن الطرفان النتائج الإيجابية لزيارة رئيس اتحاد كتاب رومانيا الكاتب وعضو البرلمان ووزير المالية الأسبق لمقر نقابة الكتاب.

وجرى الاتفاق في اللقاء مع السفيرة الرومانية على عدد من الفعاليات المشتركة، من بينها: إصدار موسوعة نوعية للشعراء المعاصرين في كل من مصر ورومانيا، تتضمن تعريفا بعدد من الشعراء البارزين في الدولتين، وعددا من قصائدهم باللغتين العربية والرومانية، وإقامة احتفاليات مشتركة في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ومقر السفارة الرومانية في القاهرة، وتنسيق فعاليات مشتركة بين الثقافتين المصرية والرومانية، فضلا عن تبادل زيارات الوفود بين كتاب الدولتين، بالإضافة إلى عدد آخر من الفعاليات المشتركة في ميدان النشر والترجمة والفعل الثقافي المشترك.

جرى اللقاء في أجواء ودية، وأكد الطرفين أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين، في إطار حرص الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على فتح آفاق التعاون الثقافي العربي الدولي في مختلف قارات العالم على المستويين العربي والدولي.

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