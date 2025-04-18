خطة التنمية المحلية لاحتفالات شم النسيم وعيد القيامة، أبرزها تفعيل مراكز الوطنية للطوارئ

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية، والتواصل على مدار 24 ساعة مع المركز الرئيسي بالوزارة لمتابعة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة لمتابعة احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية/ النهرية للمرور علي كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف خلال احتفالات شم النسيم

كما وجهت منال عوض برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات مرافق الإسعاف الحماية المدنية على مستوى المحافظات مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التأكيد بالنسبة للمحافظات الساحلية من تعيين عمال الإنقاذ بالشواطئ علي طول المحافظة، مشيرة إلى أهمية قيام مديريات التموين بالإعداد لحملات يومية علي المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

وأكدت منال عوض على رفع كفاءة الإنارة فى كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وصيانتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية رفع مستوى نظافة الميادين العامة وإنارتها خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، والتشديد على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والمدن والقرى والرفع الفوري للمخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها.

كما وجهت منال عوض الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع مديرى إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة وتكثيف إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء والمراكز واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال الأجازة الرسمية القادمة للبناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة عيد تحرير سيناء

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد العمال 2025

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

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