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انطلاق سوق اليوم الواحد الجمعة والسبت في الدقهلية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

 

انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع المراكز والمدن 

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على جميع الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة، وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، وبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

الأسماك بأسعار تتراوح بين 60 جنيه حتى 120 جنيها 

من جانبه أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في المنصورة وجميع المراكز والمدن، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، وغدا سيتم بيع أنواع مختلفة الأسماك بأسعار تتراوح بين 60 جنيها حتى 120 جنيها، بسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

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