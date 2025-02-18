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كيف تحافظ على طعامك طازجًا؟ أبرز نصائح حفظ الخضروات والفاكهة.. وتحذير من التخزين المفرط: يتسبب في تلف سريع للأطعمة ويخلق زيادة في الطلب بشكل مصطنع (فيديو وصور)

بصل مخزن في مكان
بصل مخزن في مكان جاف وبعيد عن الرطوبة

تزداد حركة الشراء في الأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يقبل المستهلكون على شراء الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة استعدادًا للشهر الكريم. 

في سوق الساحل بمصر القديمة، شهدت الأسعار تفاوتًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار بعض الخضروات مثل الطماطم، بينما ارتفعت أسعار خضروات المحاشي مثل الكوسة والباذنجان.

أما في سوق الفاكهة، فقد شهدت أسعار البرتقال أبو سرة، اليوسفي، الليمون البلدي، والموز والجوافة ارتفاعًا، بينما بدأت أسعار الفراولة والكنتالوب والبرتقال الصيفي في الانخفاض.

تفاوت الأسعار في الأسواق

رغم استقرار الأسعار في بعض الأصناف، يحذر التجار من التخزين الزائد  للخضروات، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب بشكل مصطنع، مما يرفع الأسعار بشكل غير مبرر

ووفقًا لبعض تجار سوق الساحل، فإن التخزين المفرط يؤدي إلى فقدان جودة المنتجات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الربيع، مما قد يتسبب في تلف سريع لبعض الخضروات والفواكه.

 

لماذا يحذر التجار من تخزين الخضروات بكميات كبيرة؟

يرى التجار أن التخزين المفرط للخضروات قد يؤدي إلى خلق طلب غير حقيقي في السوق، مما يرفع الأسعار بدون مبرر، ويؤثر سلبًا على توافر المنتجات بأسعار معقولة للمستهلكين.

إضافةً إلى ذلك، فإن تخزين كميات كبيرة من الخضروات يؤدي غالبًا إلى فساد جزء منها بسبب سوء التخزين أو انتهاء صلاحيتها، مما يزيد من الهدر الغذائي.

وينصح الخبراء بـ شراء الاحتياجات الأسبوعية فقط بدلًا من التخزين طويل الأمد، خاصة مع توفر الخضروات الطازجة يوميًا في الأسواق، مما يضمن الحصول على منتجات طازجة بأسعار معقولة.

أفضل الخضروات والفاكهة للتخزين وكيفية حفظها

الخضروات القابلة للتخزين

هناك بعض الخضروات التي يمكن تخزينها لفترات طويلة دون أن تتأثر جودتها، لكن يجب اتباع الطرق الصحيحة للحفاظ عليها طازجة:

الصنفطريقة التخزين
البطاطستخزن في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الضوء لمنع الإنبات.
البصليفضل تخزينه في مكان جيد التهوية بعيدًا عن الرطوبة.
الثوميحفظ في مكان جاف وجيد التهوية بعيدًا عن الثلاجة.
الجزريفضل وضعه في كيس بلاستيكي مثقوب داخل الثلاجة للحفاظ على رطوبته.
الفلفل الألوانيمكن غسله وتجفيفه جيدًا قبل تخزينه في الثلاجة داخل أكياس ورقية.

الكوسة والباذنجان

البسلة

لا يفضل تخزينها لفترات طويلة، ويمكن وضعها في الثلاجة لمدة يومين إلى ثلاثة فقط.

يتم تفصيصها ووضها بالفليزر وهي سهلة التخزين

الفاكهة القابلة للتخزين

تختلف الفواكه في مدى قابليتها للتخزين، حيث أن بعض الأنواع تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة للحفاظ على نضارتها، بينما يمكن ترك بعضها خارج الثلاجة لفترات طويلة.

الصنفطريقة التخزين
التفاحيمكن حفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر.
البرتقال يفضل وضعهما داخل الفليزر بعد قطعة نصفين او كعصير.
الموزيحفظ خارج الثلاجة في مكان جاف، ويمكن لف السيقان بالبلاستيك لإطالة عمره اقصي مدة تخزين 10 ايام.
الليمونيفضل حفظه في أكياس ورقية داخل الثلاجة للحفاظ عليه من الجفاف او عصرها داخل مربعات الثلج وتوضح بالفليزر لحفظها لمدة أطول.
الفراولةتغسل جيدًا ثم تجفف وتضرب في الخلاص ثم نوضع باكياس محكمة الغلق ووضعها داخل الفليزر.
الكنتالوبيمكن حفظه خارج الثلاجة حتى ينضج، ثم ينقل إلى الثلاجة عند تقطيعه او وضعة باكياس بلاستكية ويوضع بالفليزر مقطع او عصير.

 

نصائح نهائية لحفظ الخضروات والفواكه خلال رمضان

  • لا تغسل الخضروات والفواكه قبل التخزين مباشرة، لأن الرطوبة قد تسبب تعفنها بسرعة.
  • استخدم أكياس ورقية بدلًا من البلاستيك لحفظ الفواكه مثل التفاح والموز للحفاظ على جودتها.

مع قرب حلول شهر رمضان، تبقى الإدارة الذكية للمشتريات والتخزين هي الحل الأمثل للاستفادة من الخضروات والفواكه بأفضل طريقة، دون التأثير على الأسعار أو إحداث ضغط غير ضروري على الأسواق. لذلك، ينصح المستهلكون بـ شراء كميات معقولة، وتخزين الفواكه والخضروات بالطريقة الصحيحة للحفاظ على طراوتها وجودتها طوال الشهر الكريم.

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