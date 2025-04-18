الجمعة 18 أبريل 2025
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اقتصاد

ارتفاع جديد لأسعار الذهب صباح اليوم بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، ارتفع سعر جرام الذهب بشكل مفاجئ في سوق الصاغة، بنحو 10 جنيهات صباح اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري أمس، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة. 

سعر جرام الذهب في مصر

 وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث.

اقرأ التالي: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا امس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

سعر جرام الذهب 
أسعار الذهب، فيتو 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5460 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4780 جنيها “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4100 جنيه "للبيع".

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

اقرأ التالى: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.
سعر جرام الذهب 
أسعار الذهب، فيتو 

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

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