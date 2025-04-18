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خارج الحدود

مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات في قصف أمريكي غبي ميناء رأس عيسى باليمن (فيديو)

قصف أمريكي على ميناء
قصف أمريكي على ميناء رأس عيسى باليمن، فيتو

أعلن الهلال الأحمر اليمني فجر يوم الجمعة، مقتل 17 وإصابة العشرات من العمال والموظفين بميناء رأس عيسى جراء الغارات الأمريكية.


ومساء الخميس، أعلنت جماعة "الحوثي" سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بـ"ارتقاء شهداء وجرحى إثر العدوان الأمريكي الذي استهدف ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف".

وذكرت القناة أن الجيش الأمريكي شن 4 غارات على منطقة رأس عيسى.

من جهتها، أعلنت واشنطن الخميس تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون لقطع الإمداد والتمويل عن الجماعة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيًّا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".

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