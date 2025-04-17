لضرب المنشآت النووية الإيرانية، مئات القنابل الأمريكية تصل إلى إسرائيل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل نقل مئات القنابل إلى إسرائيل عبر جسر جوي لم يسبق له مثيل منذ سنوات.

مئات القنابل تصل إلى إسرائيل

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، في تقريرها أنه خلال 24 ساعة هبطت في قاعدة نيفاتيم 9 طائرات شحن أمريكية تحمل مئات القنابل، مشيرة إلى أن القنابل التي وصلت تهدف إلى تمكين إسرائيل من ضرب منشآت إيران النووية إذا فشل التفاوض.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الخميس: "إن أي خيار آخر مع إيران غير السلام سيكون سيئا جدا".

ترامب: أي خيار آخر مع إيران غير السلام سيكون سيئا جدا

وأضاف ترامب:" نجري مفاوضات جيدة مع دول عدة بشأن الرسوم الجمركية وهي تريد التوصل لاتفاقات وخياري الأول مع إيران استمرار الحوار والتفاوض وأعمل على إصلاح ما أفسدته إدارة بايدن".

وعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، على تقرير أمريكي بشأن ضرب إيران، قائلا: أن تل أبيب لن تُتيح لطهران حيازة سلاح نووي، مشددا على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل أخرت البرنامج الإيراني لمدة عقد.

مكتب نتنياهو يعلق على تقرير أمريكي بشأن ضرب إيران

وقال مكتب نتنياهو في بيانه: يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أكثر من عقد الحملة العالمية ضد البرنامج النووي الإيراني، حتى عندما كان هناك من يستهين بالتهديد ويصفه بدعاية سياسية ويصف رئيس الوزراء بالمصاب بجنون العظمة".

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