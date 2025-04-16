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خارج الحدود

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستقبل روبيو وويتكوف غدًا لمناقشة 3 قضايا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يستقبل غدا الخميس وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث ويتكوف.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المكلف بإنهاء النزاعين في أوكرانيا وغزة، إلى باريس في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا لما أفاد به مصدران مطلعان لمجلة "بوليتيكو".

وذكر المصدران أن ويتكوف سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما سيجتمع روبيو مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو.

وقال مسئول طلب عدم الكشف عن هويته، إن زيارة روبيو إلى باريس ستكون محطة أولى ضمن جولة تقوده لاحقًا إلى إفريقيا.

ومن المقرر أن يناقشان ملفات أوكرانيا، وإيران، والعلاقات التجارية، في ظل التوتر المتزايد وسط حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترمب.

ويأتي لقاء ماكرون وويتكوف، بعد أيام فقط من زيارة المبعوث الأمريكي إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار محاولات إحياء المفاوضات المتعثرة بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اللقاء بين بوتين وويتكوف بأنه خطوة إضافية ضمن مسار التفاوض، رغم شعور الرئيس ترمب بالإحباط من وتيرة التقدم.

 

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الرئاسة الفرنسية الرئيس ايمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الأمريكي

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