قبيل اجتماع البنك المركزي، خبير اقتصادي يكشف مميزات ومخاطر خفض أسعار الفائدة

البنك المركزى المصرى ، يترقب السوق المصري باهتمام بالغ نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، والذي يعد ثاني اجتماعات المركزي في عام 2025، إذ تأتي هذه الجلسة وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، مدفوعة بعدد من العوامل الاقتصادية، بينما تحيط بهذه التوقعات بعض المخاطر التي قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على سياسته النقدية الحالية.

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البنك المركزى المصرى - فيتو

3 مميزات لخفض الفائدة في اجتماع اليوم بالمركزي المصري

وفي السياق أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة لــ “فيتو": مميزات ومخاطر اتخاذ المركزى قرار خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، مشيرا الى أنه من مميزات خفض أسعار الفائدة تتلخص فى ثلاث نقاط أساسية تتلخص فى الآتى:

• يشجع على الاستثمار بدل من الادخار في أدوات الدين.

• يخفف العبء على الموازنة من حيث تكلفة خدمة الدين.

• ينشط سوق العقارات والصناعة.

مخاطر خفض أسعار الفائدة

وتابع الادريسي قائلا: يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الى تأثيرات سلبية على الجنيه والاقتصاد والمصرى بشكل عام، وتتلخص تلك السلبيات فى نقطتين رئيسيتين:

• أي خفض غير محسوب قد يؤدي إلى عودة الضغوط على الجنيه.

• قد يقلل من جاذبية أدوات الدين المصرية أمام الأجانب في المدى القصير.

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علفى الادريسي - فيتو

خفض الفائده هو السيناريو الأقرب فى اجتماع اليوم

وأضاف الخبير الاقتصادى: إن خفض الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع اليوم بالبنك المركزي المصري، وذلك للأسباب التالية:

-معدل الفائدة الأساسي في مصر مرتفع جدًا (وصل إلى 27.25% للإيداع في مارس 2025).

-التضخم بدأ في التراجع نسبيًا بعد فترة من الارتفاعات القياسية.

-الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا بعد التعويم الأخير، وارتفعت تدفقات العملات الأجنبية (خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، وطرح أصول حكومية، وقرض صندوق النقد).

-الاحتياطي الأجنبي في تحسن، وأيضًا الأسواق بدأت تستقر.

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قبل اجتماع البنك المركزي، 5 أسباب تدفع لخفض الفائدة

هناك العديد من الأسباب التي قد تنفع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، لخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، وهذا ما ترجحه العديد من التوقعات، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأسباب التي تدفع المركزي نحو خفض الفائدة.

- تباطؤ معدلات التضخم: تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة وخفض تكلفة الاقتراض دون تهديد الاستقرار النقدي بشكل كبير.

- الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي: يواجه الاقتصاد المصري تحديات في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض الفائدة يمكن أن يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.

- تراجع أسعار السلع العالمية: شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار بعض السلع الأساسية، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية المستوردة ويصب في مصلحة خفض الفائدة محليًا.

- استقرار سعر الصرف النسبي: حافظ الجنيه المصري على استقرار نسبي أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يقلل من المخاوف المتعلقة بتأثير خفض الفائدة على قيمة العملة.

- تخفيف الأعباء على الموازنة العامة: يمثل عبء خدمة الدين جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي، وخفض أسعار الفائدة سيساهم في تخفيف هذه الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

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