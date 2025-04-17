الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير يكشف مصير أسعار الفائدة باجتماع المركزي، خطوة جريئة في تلك الحالة

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى - فيتو

السوق المصرية، حالة من الترقب تسيطر على السوق المصرية بنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، والذي يعد ثاني اجتماعاته في عام 2025، حيث تأتي هذه الجلسة وسط توقعات متزايدة بخفض محتمل لأسعار الفائدة، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية، بينما تحيط بهذه التوقعات بعض المخاطر التي قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على سياسته النقدية الحالية.

اقرأ التالى: قبل اجتماع البنك المركزي، 5 أسباب تدفع لخفض الفائدة و3 مخاطر تمنعه

علفى الادريسي - فيتو 
علفى الادريسي - فيتو 

خفض الفائده هو السيناريو الأقرب فى اجتماع اليوم 

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى في تصريحات لــ “فيتو”: إن خفض الفائده هو السيناريو الأقرب في اجتماع اليوم بالبنك المركزي المصري، وذلك للأسباب التالية: 

-معدل الفائدة الأساسي في مصر مرتفع جدًا (وصل إلى 27.25% للإيداع في مارس 2025).
-التضخم بدأ في التراجع نسبيًا بعد فترة من الارتفاعات القياسية.
-الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا بعد التعويم الأخير، وارتفعت تدفقات العملات الأجنبية (خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، وطرح أصول حكومية، وقرض صندوق النقد).
-الاحتياطي الأجنبي في تحسن، وأيضًا الأسواق بدأت تستقر.

خفض الفائدة بنسبة 2% خطوة جريئة

وأضاف الإدريسي قائلا: خفض الفائدة بنسبة 2% خطوة جريئة وذلك بعد زيادة أسعار الفائدة 8% فى عام ٢٠٢٤ لكنها تحتاج لشرطين:
1. استمرار تباطؤ التضخم خلال الشهور المقبلة.
2. التأكد من وجود تدفقات دولارية قوية ومستدامة (استثمارات مباشرة وغير مباشرة + تحويلات + صادرات).

 

 

اقرأ التالى: قبل اجتماع البنك المركزي، 5 أسباب تدفع لخفض الفائدة و3 مخاطر تمنعه

 

توقعات السوق لقرار البنك المركزي

وتشير معظم التحليلات والتوقعات إلى وجود ميل نحو خفض طفيف في أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والتحوط من المخاطر التضخمية والمحافظة على الاستقرار النقدي.

ويبقى القرار النهائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسيترتب على هذا القرار تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وسيراقب السوق عن كثب البيان الصادر عن البنك المركزي عقب الاجتماع لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع المركزي خبير اقتصاد أظهر الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري خبير اقتصادي اقتصاد مصر اسعار الفائده فى البنك المركزى المصرى إجراءات البنك المركزي فيتو خفض الفائدة

مواد متعلقة

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

قبل اجتماع المركزي، صعود جديد للذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع المركزي

ارتفاع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

620 جنيها زيادة، أسعار سبائك الذهب تشتعل في الصاغة
ads

الأكثر قراءة

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

مدبولي: معنديش مشكلة يهاجر 10 آلاف طبيب كل سنة بيوفرلنا عملة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

بعد إزالتها، حقيقة إعادة صورة زيزو مع أساطير الزمالك بملعب الناشئين

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، هؤلاء أعظم درجة عند الله وهم الفائزون (فيديو)

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية