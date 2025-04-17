خبير يكشف مصير أسعار الفائدة باجتماع المركزي، خطوة جريئة في تلك الحالة

السوق المصرية، حالة من الترقب تسيطر على السوق المصرية بنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، والذي يعد ثاني اجتماعاته في عام 2025، حيث تأتي هذه الجلسة وسط توقعات متزايدة بخفض محتمل لأسعار الفائدة، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية، بينما تحيط بهذه التوقعات بعض المخاطر التي قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على سياسته النقدية الحالية.

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علفى الادريسي - فيتو

خفض الفائده هو السيناريو الأقرب فى اجتماع اليوم

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى في تصريحات لــ “فيتو”: إن خفض الفائده هو السيناريو الأقرب في اجتماع اليوم بالبنك المركزي المصري، وذلك للأسباب التالية:

-معدل الفائدة الأساسي في مصر مرتفع جدًا (وصل إلى 27.25% للإيداع في مارس 2025).

-التضخم بدأ في التراجع نسبيًا بعد فترة من الارتفاعات القياسية.

-الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا بعد التعويم الأخير، وارتفعت تدفقات العملات الأجنبية (خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، وطرح أصول حكومية، وقرض صندوق النقد).

-الاحتياطي الأجنبي في تحسن، وأيضًا الأسواق بدأت تستقر.

خفض الفائدة بنسبة 2% خطوة جريئة

وأضاف الإدريسي قائلا: خفض الفائدة بنسبة 2% خطوة جريئة وذلك بعد زيادة أسعار الفائدة 8% فى عام ٢٠٢٤ لكنها تحتاج لشرطين:

1. استمرار تباطؤ التضخم خلال الشهور المقبلة.

2. التأكد من وجود تدفقات دولارية قوية ومستدامة (استثمارات مباشرة وغير مباشرة + تحويلات + صادرات).

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توقعات السوق لقرار البنك المركزي

وتشير معظم التحليلات والتوقعات إلى وجود ميل نحو خفض طفيف في أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والتحوط من المخاطر التضخمية والمحافظة على الاستقرار النقدي.

ويبقى القرار النهائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسيترتب على هذا القرار تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وسيراقب السوق عن كثب البيان الصادر عن البنك المركزي عقب الاجتماع لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

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