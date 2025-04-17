تعاملات حذرة بالبورصة المصرية، صعود طفيف قبل اجتماع المركزي اليوم

البورصة المصرية، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس قبيل ساعات من حسم مصير أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، لتغلق البورصة آخر جلسات الأسبوع على ربح برأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق السوق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

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البنك المركزى - فيتو

مؤشرات البورصة المصرية اليوم

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 38769 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12367 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.



مؤشرات - فيتو

ماذا حدث فى حركة تعاملات جلسة الأربعاء؟

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات امس الأربعاء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 31030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12313 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة.



توقعات السوق لقرار البنك المركزي

وتشير معظم التحليلات والتوقعات إلى وجود ميل نحو خفض طفيف في أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والتحوط من المخاطر التضخمية والمحافظة على الاستقرار النقدي.

ويبقى القرار النهائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسيترتب على هذا القرار تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وسيراقب السوق عن كثب البيان الصادر عن البنك المركزي عقب الاجتماع لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

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