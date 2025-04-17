أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء العراقي، شياع السوداني بعد أزمة التصريحات حول الحشد الشعبي

اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة العراقية

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيانها الصادر اليوم: إن عون والسوداني أكدا على متانة العلاقات الثنائية



ويأتي ذلك بعدما استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأربعاء، السفير اللبناني في بغداد علي الحبحاب للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بشأن قوات الحشد الشعبي في العراق.

استياء عراقي من تصريحات الرئيس اللبناني



وفي السياق ذاته أكد وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، أن الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق، وهي مؤسسة حكومية وقانونية وجزء من منظومة الدولة العراقية.

وأوضح السفير محمد بحر العلوم، أن ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقًا، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون قال في مقابلة صحافية، يوم الثلاثاء، إن لبنان "لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش".

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