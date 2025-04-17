الزمالك يحسم مصير بيسيرو

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن عقد المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي نية في الوقت الحالي لإقالته أو تغييره، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يخوضها الفريق على بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

ويأمل مجلس إدارة الزمالك في أن ينجح بيسيرو في التتويج بالبطولتين، وهو ما سيكون عاملًا حاسمًا في استمراره مع الفريق لموسم إضافي.

وكان بيسيرو قد تولى المسئولية الفنية للزمالك في منتصف الموسم، ونجح في تحسين أداء الفريق بشكل ملحوظ، مما جعله يحظى بثقة الإدارة والجماهير على حد سواء.

ويأتي الشرط الأساسي لاستمراره في الموسم المقبل مرتبطًا بتحقيق لقبين على الأقل خلال هذا الموسم، في مقدمتها بطولة الدوري أو كأس مصر.

وتسود حالة من الهدوء والاستقرار داخل الجهاز الفني، حيث أكدت الإدارة أنها لا تضع في حساباتها أي تغييرات فنية حاليًا، مشددة على ضرورة دعم المدرب واللاعبين في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويأمل الزمالك أن تكون الفترة المقبلة شاهدة على تتويج الفريق بالبطولات تحت قيادة بيسيرو.

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