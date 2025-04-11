بعد رفضه التجديد، ماذا قدم محمد السيد مع الزمالك؟

استقر نادي الزمالك على استبعاد محمد السيد، لاعب خط الوسط الشاب، من تدريبات الفريق الأول، بعد ما رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب تجديد عقده مع الزمالك تمسكا بخوض تجربة الاحتراف.

محمد السيد لاعب الزمالك

ورغم مساومة محمد السيد، مجلس الزمالك لتجديد عقده، إلا أنه لم يقدم أداءً استثنائيا مع الفريق الأول.

وخاض محمد السيد 22 مباراة رسمية فقط مع الفريق الأول، بواقع 1002 دقيقة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك، فيتو

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.