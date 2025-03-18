الزمالك يصدم حمزة المثلوثي بشأن تجديد عقده

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، مفاجأة بشأن تجديد عقد حمزة المثلوثي مع الأبيض.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وكان حمزة المثلوثي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأجرى حمزة المثلوثي مدافع الزمالك عملية الرباط الصليبي في ألمانيا بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

حمزة المثلوثي لاعب الزمالك

وقال المصدر أن الزمالك يدرس عدم تجديد عقد حمزة المثلوثي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خاصة أنه وصل لعامه الـ32.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يريد دعم الفريق بلاعب أجنبي جاهز في الموسم الجديد بدلا من التجديد لحمزة المثلوثي.

وأضاف: الزمالك سيتكفل بعلاج وتأهيل حمزة المثلوثي لأنه حق اللاعب.

حمزة المثلوثي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة غدا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة الزمالك والجونة غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

الزمالك يصعد للمربع الذهبي لكأس مصر

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما فى ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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