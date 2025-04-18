معركة تكسير العظام في منتخب مصر.. محمد صلاح ينقذ رقبة حسام حسن من مقصلة أبو ريدة.. وهذا ما دار بين العميد والوزير

يبدو أن الأزمة بين حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ما زالت تلقى بتوابعها داخل اتحاد الكرة حيث بدأت الأزمة بعد انتهاء مباراة مصر وسيراليون حيث تواجد الدكتور أشرف صبحى فى غرفة خلع ملابس لاعبى المنتخب وقال لهم نصا: الأداء مش أفضل حاجة وعايزين المباريات المقبلة يكون الأداء أفضل.

رد حسام حسن بعصبية: مبروك للاعبين والجهاز الفنى التأهل لكأس العالم وتصدر المجموعة فى مدربين مصريين وأجانب معرفوش يصعدوا كأس العالم، فى أوقات بتكون النتائج أهم من الأداء، وإحنا قدمنا مباريات جيدة وأنا عكس كلامك يا معالى الوزير”.

المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، تدخل وقال مبروك الفوز للجميع والموضوع انتهى”.

الأزمة بين حسام حسن وأشرف صبحى جاءت على (مزاج) أبوريدة الذى يبدو للجميع غير متحمس لاستمرار العميد خاصة مع الخلافات بين الطرفين قبل تولى أبو ريدة زمام الأمور بالجبلاية ولكن لولا تدخلات ومحاولات وزير الرياضة للصلح وتقارب وجهات النظر بين الطرفين لكان حسام حسن خارج القيادة الفنية لمنتخب مصر.

واتخذت الأمور منعطفا آخر داخل صفوف منتخب مصر بعد التسريبات بتزعم أشرف صبحى جبهة إقالة حسام حسن وازداد التفكير بالأمر بعد حلقة رامز جلال وغضبه الشديد من التصريحات التى أدلى بها العميد فى الحلقة فضلا عن أن حسام حسن أهان منصبه كمدير فنى لمنتخب مصر على حد تعبير وزير الرياضة للمقربين منه.

وعلمت فيتو أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، فى اتصال هاتفى بوزير الرياضة، تدخل ليمنع تخطيط اتحاد الكرة ووزير الرياضة بشأن إقالة حسام حسن.

وعلى الرغم من العلاقة المتوترة بين حسام حسن ومحمد صلاح قبل بداية معسكر المنتخب إلا أن الفرعون المصرى أكد لأشرف صبحى أن أى اتجاه لإقالة العميد حاليا سيؤثر بالسلب على المنتخب خاصة وأنه يحقق نتائج جيدة وهو ما سيذكره التاريخ وليس الأداء.

وكشف مصدر أن تدخل صلاح ليس من أجل عيون حسام حسن ولكن لمنع نجاح هانى أبو ريدة فى تخطيطه بإقالة العميد والذى يرغب فيه منذ رئاسة الجبلاية ولكن نتائج العميد مع الفراعنة تمنعه.

العلاقة بين صلاح وأبوريدة ليست على ما يرام فلم يستطع الفرعون المصرى أن ينسى الخلاف بينهما الذى يرجع إلى 2018 قبل المشاركة بكأس العالم بروسيا عندما وضع اتحاد الكرة صورة لصلاح على طائرة وهى شركة منافسة للشركة التى تمتلك الحقوق التسويقية للاعب.

كما انتشرت صورة على موقع اتحاد الكرة أثارت جدلا كبيرا وهى رفض أبو ريدة مصافحة محمد صلاح فى بداية معسكر المنتخب.

نقلا عن العدد الورقي

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