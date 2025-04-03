الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

لاعب الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب عمر جابر وزيزو

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

انتقد صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن، بسبب بعض اختياراته الفنية في المعسكر السابق للفراعنة، وتوجيه زيزو للانتقال إلى نادٍ آخر.

وقال صالح موسى خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "اختيارات الجهاز الفني لمنتخب منتخب مصر تحمل الكثير من الأهواء والحب والكره، والدليل على ذلك أن عمر جابر من أفضل لاعبي الدوري المصري والأبرز في مركز الظهير الأيمن ولا ينضم للمنتخب".

وأكمل: "حسام حسن مدرب منتخب مصر ظهر في برنامج يوجه لاعبًا نحو نادي بعينه، فمن الطبيعي أن تكون الاختيارات تتحكم فيها الأهواء والألوان".

وقال حسام حسن على هامش حضوره أحد البرامج التلفزيونية: "لو زيزو راح الأهلي هيبقي كويس".

وتسبب تصريح حسام حسن في اشتعال غضب جماهير الزمالك خاصة أن هناك تعثرًا في تجديد عقد اللاعب مع الزمالك بالإضافة إلي أنباء اقترابه من الغريم التقليدي النادي الأهلي.

 

حسام حسن مدرب منتخب مصر 

وقال مصدر في الزمالك أن مجلس الإدارة غاضب بشدة من تصريح حسام حسن معتبرًا أن ذلك  تحريضا مباشر للاعب بالانتقال إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وواصل المصدر أن تصريحات حسام حسن جاءت في وقت صعب خاصة أن الإدارة في مفاوضات مع زيزو لتجديد عقده، مؤكدا أنها تصريحات مرفوضة تمامًا.

وأتم: “ندرس في الوقت الحالي تقديم شكوى ضد حسام حسن فى لجنة الانضباط باتحاد الكرة”.

 

حسام حسن يعتذر لجماهير الزمالك 

نشر حسام حسن مدرب منتخب مصر، بيانًا رسميًّا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن رغبته في انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي.

وأوضح  انه هناك اقتطاع كبير لكلامه في البرامج التليفزيونية ولم يتم إذاعته بشكل كامل ما تسبب في حدوث لبث في بعض المواضيع ومنها، تصريحه بإنتقال زيزو للأهلي.

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