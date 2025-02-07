أبوريدة يهدي أرسين فينجر قميص منتخب مصر (فيديو)

اتحاد الكرة، حرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على إهداء قميص منتخب مصر إلى الفرنسي أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم.

كما حرص هاني أبوريدة على اصطحاب أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”فى جولة تفقدية للمقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة.

حضر المؤتمر الصحفي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه الدعوة لـ فينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.

مجلس أبو ريدة يضع برنامج طموح لتطوير الكرة المصرية

ومنذ توليه مسئولية إدارة اتحاد الكرة في العاشر من ديسمبر الماضي، أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه وأعضاء مجلسه يملكون برنامج طموح للارتقاء بكرة القدم المصرية وإعادة المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية لمنصات التتويج على المستويين القاري الإقليمي.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

تطوير منظومة التحكيم

كما صرح أبو ريدة في العديد من المناسبات أن تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى قضاة الملاعب يمثل أولوية قصوى لمجلسه، للقضاء على الأخطاء التحكيمية التي شكلت صداعا كبيرا لكل أطراف المنظومة الكروية وهددت استقرار المسابقات المحلية، لاسيما مسابقة الدوري الممتاز.

صرف مستحقات الحكام المتأخرة

وكانت أولى خطوات مجلس هاني أبو ريدة لإصلاح منظومة التحكيم، هو صرف كافة المستحقات المتأخرة للحكام من المواسم السابقة حتى شهر يناير الماضي، ما ترك حالة من السعادة والاطمئنان لدى قضاة الملاعب بدأ ينعكس بالإيجاب على مستواهم الفني داخل الملعب ما ساعد على تراجع نسبة الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري الممتاز.

تطوير مستوى المدربين

ويعكف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على تجهيز خطة للارتقاء بمستوى مدربي كرة القدم المصرية، عبر إيفادهم الي أوروبا لعمل معايشات في الأندية الأوروبية، إلى جانب استقدام خبراء ومحاضرين عالميين لإلقاء محاضرات علي المربين المصريين لتطوير مستواهم واطلاعهم على أحدث طرق التدريب المطبقة في الدوريات الكبرى في العالم.

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