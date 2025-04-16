الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم ليفربول يكشف عن شعوره باللعب بجوار محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكد المجري دومينيك سوبوسلاي، نجم وسط فريق ليفربول، سعادته باللعب في صفوف الريدز، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه فخور بمجاورة النجم المصري محمد صلاح.

وانضم سوبوسلاي لصفوف ليفربول، في صيف 2023، قادمًا من لايبزيج الألماني.

سوبوسلاي يتحدث عن لعبه بجوار محمد صلاح 

وقال سوبوسلاي، في تصريحات لشبكة "أوبتس سبورت": "أنا قريب للغاية من محمد صلاح، من الصعب وصف شعور اللعب إلى جانبه".

وأضاف: "قبل عامين، كنت ألعب في لايبزيج، والآن أتواجد في أحد أفضل الفرق في العالم، إنه أمر لا يُصدق".

وتابع: "أقدر كل لحظة ألعبها مع هؤلاء اللاعبين، الذين يعتبرون نجومًا في نظركم، وليس في نظرنا، لأننا زملاء في الفريق، ولا ننظر إليهم كما تنظرون إليهم".

ليفربول يقترب من حسم البريميرليج 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 13 نقطة كاملة عن آرسنال الوصيف.

ويحتاج ليفربول للفوز في الجولة المقبلة على ليستر سيتي، مع خسارة آرسنال أمام إبسويتش تاون، لضمان تحقيق لقب البريميرليج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دومينيك سوبوسلاي محمد صلاح سوبوسلاي صلاح ليفربول

مواد متعلقة

الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي يعرض فيلما تسجيليا لمحمد صلاح من نجريج (فيديو)

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 32

ليفربول يغرد وحيدًا، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة 32

محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول ويفجر مفاجأة بشأن فان دايك
ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

“إِذَا استنار العقل بالعلم أَنار الدنيا”، الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية