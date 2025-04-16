نجم ليفربول يكشف عن شعوره باللعب بجوار محمد صلاح

أكد المجري دومينيك سوبوسلاي، نجم وسط فريق ليفربول، سعادته باللعب في صفوف الريدز، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه فخور بمجاورة النجم المصري محمد صلاح.

وانضم سوبوسلاي لصفوف ليفربول، في صيف 2023، قادمًا من لايبزيج الألماني.

سوبوسلاي يتحدث عن لعبه بجوار محمد صلاح

وقال سوبوسلاي، في تصريحات لشبكة "أوبتس سبورت": "أنا قريب للغاية من محمد صلاح، من الصعب وصف شعور اللعب إلى جانبه".

وأضاف: "قبل عامين، كنت ألعب في لايبزيج، والآن أتواجد في أحد أفضل الفرق في العالم، إنه أمر لا يُصدق".

وتابع: "أقدر كل لحظة ألعبها مع هؤلاء اللاعبين، الذين يعتبرون نجومًا في نظركم، وليس في نظرنا، لأننا زملاء في الفريق، ولا ننظر إليهم كما تنظرون إليهم".

ليفربول يقترب من حسم البريميرليج

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 13 نقطة كاملة عن آرسنال الوصيف.

ويحتاج ليفربول للفوز في الجولة المقبلة على ليستر سيتي، مع خسارة آرسنال أمام إبسويتش تاون، لضمان تحقيق لقب البريميرليج.

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