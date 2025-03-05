تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

أثار حادث إحراق طالب أردني، يدعى "محمد الحميدي"، داخل مدرسته في لواء الرصيفة، حالة من الغضب في المملكة، بعد أن أقدم طالبان على سكب مادة الجاز على جسده وإشعال النار فيه.

حرق طالب أردني فى المدرسة

وحرصت الملكة رانيا العبدالله، قرينة ولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إجراء اتصال هاتفي مع والدة الطالب للاطمئنان على حالته الصحية، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل، كما تواصلت مع مدير مستشفيات البشير لمتابعة رعايته الطبية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة له.

كما أجرى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اتصالًا هاتفيًا مع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، للاستفسار عن مستجدات القضية، مؤكدًا ثقته بالقضاء العادل في متابعة التحقيقات.

ولى عهد الأردن يتابع حالة الطالب الذي تعرض للحرق

أيضا وجه ولي العهد الأردنى، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة للطلبة، مؤكدًا أنه سيتابع الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز عناصر السلامة العامة في المدارس.

وزار وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، الطالب في مستشفى البشير، حيث التقى والدته وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة التي تضمن سلامة الطلبة.

كما أجرى اتصالًا مع مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث للاطلاع على مجريات التحقيق، ووجّه بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة الإجراءات في المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تقصير.

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