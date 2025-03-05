الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

حرق طالب أردني، فيتو
حرق طالب أردني، فيتو

أثار حادث إحراق طالب أردني، يدعى "محمد الحميدي"، داخل مدرسته في لواء الرصيفة، حالة من الغضب في المملكة، بعد أن أقدم طالبان على سكب مادة الجاز على جسده وإشعال النار فيه.

 

حرق طالب أردني فى المدرسة 

وحرصت الملكة رانيا العبدالله، قرينة ولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إجراء اتصال هاتفي مع والدة الطالب للاطمئنان على حالته الصحية، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل، كما تواصلت مع مدير مستشفيات البشير لمتابعة رعايته الطبية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة له.

 

كما أجرى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اتصالًا هاتفيًا مع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، للاستفسار عن مستجدات القضية، مؤكدًا ثقته بالقضاء العادل في متابعة التحقيقات.

ولى عهد الأردن يتابع حالة الطالب الذي تعرض للحرق

أيضا وجه ولي العهد الأردنى، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة للطلبة، مؤكدًا أنه سيتابع الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز عناصر السلامة العامة في المدارس.

وزار وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، الطالب في مستشفى البشير، حيث التقى والدته وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة التي تضمن سلامة الطلبة.

كما أجرى اتصالًا مع مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث للاطلاع على مجريات التحقيق، ووجّه بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة الإجراءات في المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تقصير.

وزير خارجية الأردن: نرفض تهجير الفلسطينيين والسلام العادل هو الحل الوحيد

ملك الأردن: ندعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد الحميدي لواء الرصيفة سكب مادة الجاز الملكة رانيا العبدالله مستشفيات البشير الامير الحسين بن عبدالله الثاني

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين تسللا من الأردن

السلطات الأردنية: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة دون وقوع إصابات
ads

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول وحكيمي مع سان جيرمان

موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

منوعات

المزيد

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، الزهد في حياة أبو بكر الصديق

درس التراويح بالجامع الأزهر: الصيام عبادة تهذب العقل وتوقظ القلب

ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية