انفجار وهجمات ضد طالبان شمالي أفغانستان

أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار عنيف، مساء اليوم الأربعاء، في ولاية تخار، شمال شرقي افغانستان.

يأتي ذلك فيما أعلنت "جبهة المقاومة الأفغانية" تنفيذ 3 هجمات ضد طالبان أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحركة.

وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" نقلًا عن مصادر محلية في تخار إن "انفجارًا عنيفًا وقع مساء اليوم استهدف نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان في منطقة "جولاي باغ" بمدينة تالقان، مركز الولاية.

ولم تصدر معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية، كما لم تعلّق طالبان رسميًا على الحادث، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن

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