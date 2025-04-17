برشلونة يواجه أزمة بسبب لامين يامال قبل مرحلة حسم البطولات

كشفت تقارير صحفية أن لامين يامال نجم برشلونة الشاب يواجه مشكلة خلال مباريات فريقه في الفترة الأخيرة قبل مرحلة الحسم في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن يامال بدا عليه علامات الإرهاق البدني في آخر مباراتين لبرشلونة.

وأضافت: "لهذا السبب، قرر هانز فليك مدرب البارسا استبداله بعد مرور 70 دقيقة من مباراة بوروسيا دورتموند الأخيرة في دوري أبطال أوروبا".

وأشارت إلى أن يامال البالغ من العمر 17 عاما، خاض 26 مباراة مع البارسا خلال آخر ثلاثة أشهر ونصف، ومن المرجح أن يحصل على راحة قريبا.

وتابعت أن "لامين" شارك لمدة 1994 دقيقة مع برشلونة منذ بداية العام الجاري، ولا يتفوق عليه في معدل المشاركة سوى المدافع الفرنسي جوليس كوندي.

وبات لامين يامال ركيزة أساسية في هجوم برشلونة على مدار الموسمين الحالي والماضي، وساهم بقوة في تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024 بألمانيا.

ودخل برشلونة مرحلة الحسم في الموسم الحالي، بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند، كما يتصدر جدول ترتيب الليجا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، بالإضافة إلى أنه سيخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام الملكي أيضًا.

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