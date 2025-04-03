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رياضة

لامين يامال يثير قلق جماهير برشلونة في ليلة عبور أتلتيكو مدريد

لامين يامال
لامين يامال

كشفت تقارير صحفية أن لامين يامال نجم برشلونة الشاب، أثار قلق جماهير فريقه، بعد التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأربعاء. 

وتعرض لامين يامال، لإصابة في مباراة أتلتيكو التي انتهت بفوز برشلونة 1-0 ليعبر الفريق الكتالوني إلى النهائي ويصطدم بغريمه التقليدي ريال مدريد.

 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لامين قام بإحدى مراوغاته المميزة في الدقيقة 57 متجاوزا جافي جالان وكليمنت لينجليه، لكن الأخير تدخل بشكل عنيف، ووجه ضربة بكعب القدم في الكاحل الأيسر للاعب برشلونة، مما أدى إلى إصابته وتركه متألما على الأرض.



بعد التدخل، بدا أن لامين يامال كان يعاني من ألم شديد وكان من غير المؤكد ما إذا كان سيستطيع إكمال المباراة، إلا أن اللاعب أصر على استكمال اللعب، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 87، عندما تم استبداله بجيرارد مارتين.

تفاصيل إصابة يامال

ووثقت كاميرات المباراة إصابة لامين بوضوح، حيث ظهر الكاحل الأيسر وهو ينزف نتيجة للاحتكاك العنيف، مما يشير إلى أن التدخل من لينجليه كان أكثر قسوة مما بدا في البداية.

يذكر أن اللاعب الشاب صانع هدف المباراة الوحيد الذي سجله فيران توريس، أظهر عزيمة كبيرة في استكمال المباراة رغم الإصابة، وسيتم متابعة حالته الصحية عن كثب للتأكد من عدم وجود أي إصابة خطيرة.

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