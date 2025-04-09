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رياضة

لامين يامال يكشف سر عدم الجري في آخر 10 دقائق بالمباريات

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

رد الدولي الإسباني الشاب لامين يامال، نجم فريق برشلونة، على جدل عدم ركضه في آخر 10 دقائق من المباريات، مؤكدًا أنه يحلم بالتتويج مع البارسا هذا الموسم بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 67 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، كما تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لامين يامال لا يركض في آخر 10 دقائق بالمباريات 

وقال يامال، في تصريحات لشبكة "ESPN"، بشأن قصة عدم ركضه في آخر 10 دقائق من المباريات: "أحد الأشياء التي تعلمتها هذا العام هي كيفية إدارة نفسي".

وأضاف: "يسأل الناس في كثير من الأحيان، لماذا لا أتحرك في آخر 10 دقائق من المباراة.. هناك أوقات ومباريات لا تحتاج فيها للركض طوال الوقت".

وأوضح: "عليك أن تعرف كيف تدير نفسك أثناء المباراة وطوال الموسم، وأن تعرف ما يجب وما لا يجب عليك فعله أثناء التدريب، هذا شيء تعلمته، والحقيقة أنني أشعر بحال جيدة جدًا في هذه المرحلة".

أحلام لامين يامال هذا الموسم مع برشلونة 

وعن حلم الفوز بالثلاثية، قال: "أؤمن بفريقي منذ بداية الموسم، أبذل قصارى جهدي، إذا صدقنا في الفوز بالثلاثية، فسنفوز بها".

وأتم: "يجب أن تؤمن بنفسك، لأنك إذا قلت إن الفريق الآخر سيفوز، فلا أدري لماذا تنزل إلى الملعب، نعم، يمكننا الفوز بالثلاثية نحن برشلونة، وقد فزنا بها من قبل آمل في تحقيقها مرة أخرى".

ويستعد برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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