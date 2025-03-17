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محافظات

العناية الإلهية تنقذ موقف سيارات طامية بالفيوم من حريق هائل

سيارة اطفاء، فيتو
سيارة اطفاء، فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من إخماد حريق شب في سيارة ميني باص تابعة لإحدي المصانع داخل كانت داخل موقف سيارات مركز طامية، قبل أن تمتد السنة النيران إلى باقي السيارات المتواجدة بالموقف، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

 

احتراق سيارة ميني باص

 كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بنشوب حريق في ميني باص داخل موقف طامية، وعلي الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف، الي موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية  إخماد النيران  قبل أن يمتد اللهب الي السيارات المتواجدة في الموقف، ولم تحدث أي اصابات، وقد تبين من المعاينة المبدئية لاثار الخريق أنّ المني باص به عطل كهربائي تسبب في ماس كهربائي ادي الي إشعال النيران بالسيارة.

 

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأُخطرت النيابة، وطلب وكيل النيابة تقرير المعمل الجنائي والمهندس الفني بإدارة المرور  لبيان سبب اشتعال النيران بالسيارة، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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