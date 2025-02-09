العناية الإلهية تنقذ 30 طالبًا من سوهاج في حادث سير بقنا

أنقذت العناية الإلهية ٣٠ طالبا من محافظة سوهاج، في حادث مروع بالقرب من قرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت،شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، إخطارا من مستشفي أبو تشت التابعة لشمال المحافظة بوقوع حادث أتوبيس يقل ٣٠ طالبا قادمين من محافظة سوهاج في طريقهم لمحافظة قنا.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع بالقرب من قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت ونتج عنه إصابات طفيفة لعدد من الطلاب وتم نقلهم الي المستشفى وجرى التعامل معهم فور وصولهم لتلقي الرعاية الطبية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهم للمستشفي وجرى تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات في الواقعة لكشف ملابساتها.

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