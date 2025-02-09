الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العناية الإلهية تنقذ 30 طالبًا من سوهاج في حادث سير بقنا

حادث سير بقنا
حادث سير بقنا

أنقذت العناية الإلهية ٣٠ طالبا من محافظة سوهاج، في حادث مروع بالقرب من قرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت،شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، إخطارا من مستشفي أبو تشت التابعة لشمال المحافظة بوقوع حادث أتوبيس يقل ٣٠ طالبا قادمين من محافظة سوهاج في طريقهم لمحافظة قنا.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع بالقرب من قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت ونتج عنه إصابات طفيفة لعدد من الطلاب وتم نقلهم الي المستشفى وجرى التعامل معهم فور وصولهم لتلقي الرعاية الطبية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهم للمستشفي وجرى تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات في الواقعة لكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت شمال محافظة قنا محافظة قنا محافظة سوهاج قرية العمرة قنا

مواد متعلقة

مدير تعليم قنا يفاجئ عددًا من المدارس ويحيل المتغيبين للتحقيق

تعليم قنا: انتظام الطلاب في 421 مدرسة بالمحافظة

محافظ قنا يوجه رؤساء الوحدات المحلية باستقبال المواطنين أسبوعيًا لحل مشكلاتهم

أهالى قنا يحتفلون بمولد عبدالرحيم القنائى بالمرماح (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

زغلول صيام يكتب: امتى هيبقى عندنا مدربين لما محمد شوقي يبقى نائب مدير؟!.. الأهلي والزمالك وراء فشل مشروع المدرب الوطني!

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

حبس يوتيوبر 3 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية