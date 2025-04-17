صحيفة ألمانية: هذا المدرب الخيار المفضل لـ بيريز في ريال مدريد

كشف تقرير صحفي ألماني، عن كواليس جديدة بشأن إمكانية انتقال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، لخلافة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية: "بعد خروج ريال مدريد بشكل محرج من دوري أبطال أوروبا، بدأت لعبة التكهنات مجددا بشأن مستقبل تشابي ألونسو، إنه سيناريو كان يتمنى ليفركوزن تجنبه".

وأضافت أن ألونسو (43 عاما) يبقى الخيار المفضل لفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، كما أن قيادة الملكي أكثر خيار يجذب المدرب الإسباني.





وأردفت: "لقد تواصل بايرن ميونخ وليفربول مع ألونسو في العام الماضي، لكنه بفضل البقاء في ليفركوزن الذي يرتبط معه بعقد حتى 2026".

وكشفت بيلد: "هناك اتفاق شفهي بين إدارة ليفركوزن وتشابي ألونسو ينص على إمكانية انتقال المدرب الإسباني إلى ناد كبير قبل انتهاء تعاقده مقابل سداد مبلغ مالي يقدر بعشرات من الملايين".

وتابعت أن ليفركوزن لا يبحث عن المال بقدر اهتمامه بمواصلة العمل مع تشابي في الموسم المقبل، ولكن إذا كان اهتمام ريال مدريد جادا بالتعاقد معه، فإنه من غير المرجح أن يستمر ألونسو مع الفريق الألماني.

واختتمت الصحيفة الألمانية: "لهذا السبب لم يقرر ألونسو تمديد التعاقد وسط اهتمام أندية كبيرة بضمه، وسيكون عليه الخيار بين ريال مدريد أو بايرن ميونخ في الموسم المقبل بعد 3 أعوام ناجحة مع ليفركوزن".

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