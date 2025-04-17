كارفاخال يواجه عقوبة الإيقاف بعد مباراة ريال مدريد وأرسنال

شهدت مباراة ريال مدريد أمام أرسنال، التي انتهت بخسارة الفريق الملكي 1-2 أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واقعة مثيرة بطلها داني كارفاخال نجم المرينجي.

وتأهل آرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على الريال 5-1 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا ناريًا مع باريس سان جيرمان.

مشادة بين كارفاخال وساكا

وبين شوطي لقاء الإياب، وأثناء خروج اللاعبين من أرضية الملعب، نشب احتكاك بين ظهير ريال مدريد كارفاخال ونجم آرسنال بوكايو ساكا، وصل إلى حد قيام كارفاخال بالإمساك برقبة اللاعب الإنجليزي قبل أن يتدخل البعض للفصل بينهما.

ولم يكن كارفاخال ضمن قائمة الفريق للمباراة بسبب الإصابة، وهو ما يثير تساؤلات قانونية، إذ تنص لوائح الاتحاد الأوروبي على منع اللاعبين غير المسجلين من التواجد في الممر المؤدي إلى غرف الملابس أثناء المباريات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كارفاخال قد يكون قد انتهك المادة 11 من "قانون الانضباط" التابع لليويفا، والتي تنص على ضرورة التزام اللاعبين بمبادئ السلوك الأخلاقي والروح الرياضية والنزاهة.

حالات "السلوك غير الرياضي"

وينص القانون على إمكانية فرض عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل في حالات "السلوك غير الرياضي".

ورغم وجود سابقة مشابهة في عام 2018 عندما نزل سيرجيو راموس - رغم إيقافه حينها - إلى ممر اللاعبين خلال مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس، إلا أن اليويفا لم يفرض عليه عقوبة نظرًا لعدم تورطه في أي سلوك عدائي.

لكن الاختلاف هذه المرة يكمن في أن كارفاخال دخل في مشادة مع ساكا، وهو ما قد يُعرضه لعقوبة تأديبية.

القرار النهائي سيعتمد على ما ورد في تقرير حكم المباراة، الفرنسي فرانسوا ليتيكسير، الذي قد يُحدد مستقبل كارفاخال في البطولة الأوروبية بالموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن كارفاخال يسابق الزمن للعودة إلى الملاعب عبر بوابة بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

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