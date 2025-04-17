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موعد مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز في نصف نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يحل فريق بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس مساء  السبت المقبل على ستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز والقناة الناقلة 


ويلتقي بيراميدز وأورلاندو في السادسة من مساء بعد غد السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أبريل الجاري.

وتذاع مباراة أورلاندو وبيراميدز عبر قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة الأفريقية. 

ووصلت  بعثة فريق بيراميدز  مطار جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ٩ ساعات، في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى جنوب أفريقيا.

 

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وشهدت القائمة مفاجأة بعودة رمضان صبحي وبلاتي توريه اللذين غابا عن مباراتي الفريق أمام الجيش الملكي والأهلي بسبب الإصابة.

حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز


ويدير مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا،  وحكم الفار عبسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب أفريقيا.


فرق المربع الذهبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا


وتأهل الأهلي لدور نصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع المواجهتين.

وصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين.

وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على حساب الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

كما تأهل أورلاندو لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مع مولودية الجزائر بهدف دون رد.

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