الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق شباب نادي ييراميدز عن التشكيل الذي يخوض به مباراة حرس الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحل فريق شباب بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في السابعة من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر


وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: يوسف صحاري - حسن هشام - مروان عصام - عمر معلول

خط الوسط: عمر عبد العظيم - زياد شاكر - يوسف علي - علي حمودة - أحمد زهدي

خط الهجوم: هاشم شعبان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد سعيد - أحمد محمود - أدهم نبيل - يوسف شيكا - حسن طارق - أحمد فكري - بلال مؤمن - خالد حاتم

موعد مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود

ويخوض  فريق بيراميدز مواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز بكاس الرابطة

1- حرس الحدود 6 نقاط

2- بيراميدز 4 نقاط

3- الاسماعيلي 1 نقاط 

4- الاتحاد 0 

 

الجهاز الفني لفريق بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

وأعلن نادي بيراميدز أسماء أعضاء الجهاز الفني الذين يقودون الفريق اليوم الأربعاء بمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر وهم:

إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين 
المدير الفني: تياجو ماركيز 
فرانسيسكو هنريك
محمود مغاوري 
إيهاب المصري
محمد يماني
إبراهيم إمام 
شريف شوقي
أحمد مصطفى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر ييراميدز حرس الحدود شباب بيراميدز مباراة بيراميدز أمام حرس

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، مروان محسن يقود هجوم الجونة أمام مودرن سبورت

كاس عاصمة مصر، تعرف على تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك

اعتذار نائب رئيس اتحاد اليد عن عدم الاستمرار في انتخابات عضوية اللجنة الأولمبية

كأس عاصمة مصر، تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الجونة

مفاجأة بقائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

بيراميدز يختتم تدريباته قبل السفر إلى جنوب أفريقيا (صور)

90 دقيقة في البرنابيو طويلة جدًّا، هكذا توعد ريال مدريد منافسه آرسنال

المصري في السويس اليوم لمواجهة غزل المحلة بكأس عاصمة مصر
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

ليس لهم وعد أو عهد، إسرائيل تعلن احتلال أراضي سوريا ولبنان وغزة

استجابة لـ فيتو، كهرباء الأقصر تعلن تأجيل قطع التيار عن إسنا السبت المقبل

شوفوا يوم غير ليلة العيد، غضب بين الأهالي بسبب بيان قطع الكهرباء عن إسنا السبت المقبل

يورجن كلوب يحدد فريقين فقط لقيادة أحدهما حال عودته للتدريب

سفير مصر في السودان يسلم البرهان رسالة خطية مهمة من السيسي

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية