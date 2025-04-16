مفاجأة بقائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت المقبل على ستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وشهدت القائمة مفاجأة بعودة رمضان صبحي وبلاتي توريه اللذين غابا عن مباراتي الفريق أمام الجيش الملكي والأهلي بسبب الإصابة.

وتغادر بعثة فريق بيراميدز اليوم مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ٩ ساعات حتى الوصول في الساعات الأولى من الصباح إلى جنوب أفريقيا.

وخاض فريق بيراميدز تدريبه الختامي بالقاهرة منذ قليل بستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة اورلاندو بدوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز



ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو في السادسة من مساء السبت المقبل، على ستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أبريل الجاري.

رمضان صبحي

شريف اكرامي

الشيبي

اوباما

الشناوي



حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز



ويدير مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا.



والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا، وحكم الفار عبسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب أفريقيا.



فرق المربع الذهبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا



وتأهل الأهلي لدور نصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع المواجهتين.

وصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين.



وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على حساب الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.



كما تأهل أورلاندو لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مع مولودية الجزائر بهدف دون رد.

موعد مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود



ويخوض فريق بيراميدز مواجهة نظيره حرس الحدود في السابعة مساء اليوم الأربعاء بستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)، بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا.

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