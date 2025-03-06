مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. اشتعال الحرب التجارية بسبب الرسوم الجمركية تلقي بظلالها على الطلب المحلي.. وخبير يكشف مستقبل المعدن الأصفر في 2025

في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة باشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين والمكسيك وكندا من جهة أخرى، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه الأحداث على الاقتصاد العالمي، وخاصة على أسعار الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الأزمات.

ومع استمرار الحرب التجارية، وفي ظل الظروف الحالية، يبدو أن أسعار الذهب في مصر والعالم ستشهد ارتفاعا في الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب عليه كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن التطورات السياسية والاقتصادية قد تغير هذا الاتجاه في أي وقت، مما يجعل هناك العديد من التساؤلات حول التوقعات المحتملة في أسعار الذهب في مصر والعالم خلال الفترة المقبلة.

الحرب التجارية بين أمريكا والصين، فيتو

تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي

تسببت الحرب التجارية في زيادة حدة التوترات الاقتصادية، مما قد ينتج عنها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهذا بالإضافة إلى أن فرض الرسوم الجمركية والعقوبات التجارية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات، وانخفاض الطلب على الصادرات، مما يؤثر سلبا على الأسواق المالية ويزيد من حالة عدم اليقين.

الاقتصاد العالمي، فيتو

الذهب كملاذ آمن

ومن المعروف أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، يميل المستثمرون إلى تحويل أموالهم إلى أصول آمنة مثل الذهب، وبالتالي من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب عليه كوسيلة لحفظ القيمة.

توقعات أسعار الذهب

كشف سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل التقلبات العالمية الحالية.

أسعار الذهب، فيتو

وأوضح رؤوف، أن التقلبات العالمية تعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية، ناصحا المستثمرين بالتركيز على الذهب كاستثمار آمن، متوقعا أن تتجاوز سعر أوقية الذهب الـ 3500 دولار في المستقبل القريب.

ارتفاع أسعار الذهب

وقال إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1% لتصل إلى 2935 دولارا للأوقية، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف الجيوسياسية.

أسعار الذهب العالمي، فيتو

توقعات أسعار الذهب عالميا

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر القادمة، وهذا مع زيادة التوترات التجارية، مما ينتج عنها وصول سعر الأونصة إلى مستويات قياسية جديدة، خاصة إذا استمرت الحرب التجارية في التصاعد.

تأثير الحرب التجارية على أسعار الذهب في مصر

في مصر، يعتمد سعر الذهب بشكل كبير على الأسعار العالمية، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل سعر الدولار، مع ارتفاع الأسعار العالمية، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب في السوق المحلية أيضا، هذا الارتفاع قد يؤثر على الطلب المحلي، حيث قد يلجأ بعض المستهلكين إلى تقليل مشترياتهم من الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وتشير توقعات المؤسسات المالية العالمية، إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الربع الثاني من عام 2025، وفي مصر سوف تشهد الأسعار ارتفاعا بنسبة مماثلة، مع احتمالية تأثر الطلب المحلي بارتفاع الأسعار.

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