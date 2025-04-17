العثور على الممثل الياباني ميزوكي إيتاجاكي منتحرًا بعد البحث عنه لأكثر من 3 أشهر

عثرت الشرطة اليابانية على الممثل والمغني وعارض الأزياء الياباني ميزوكي إيتاجاكي، العضو السابق في فرقة M!LK، ميتًا عن عمر يناهز 24 عامًا بمدينة طوكيو، وذلك بعد عملية بحث من الشرطة وعائلته دام لأكثر من ثلاثة أشهر منذ اختفائه المفاجئ.

ونشرت وكالة الممثل ميزوكي إيتاجاكي بيانًا من خلال صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تقول من خلاله: "نود أن نبلغكم أن الممثل "ميزوكي إيتاجاكي" قد وافته المنية نتيجة حادث مؤسف. نتوجه بخالص الشكر لجميع المعجبين الذين دعموا ميزوكي بحرارة، ولجميع الذين تعاونوا معه خلال حياته. بسبب معاناته من مرض نفسي منذ العام الماضي، فقد فُقد أثره منذ أواخر يناير من هذا العام. وبمساعدة الشرطة والأصدقاء، استمرت جهود البحث، إلى أن تلقينا مؤخرًا إخطارًا من الشرطة بأنه تم العثور عليه متوفيًا في طوكيو. نعتذر بشدة عن تأخر هذا الإعلان، والذي تسبب في قلق كبير لمعجبيه".

وأضافت: "كان يحرص دائمًا على تقديم الابتسامات والفرح للجميع من خلال عمله في المجال الفني. وعلى الرغم من أنه بدأ بخطوات إيجابية نحو العودة إلى نشاطه الفني، إلا أنه أنهى حياته بهذه الطريقة، مما كان مؤسفًا للغاية بالنسبة له ولمن حوله. نود أن نبلغكم بهذا الخبر لأنه لم يكن يرغب في أن يرحل دون توديع من دعموه وأحبوه. نرجو منكم أن تتذكروا نشاطاته السابقة بكل دفء وحنين. نشكركم جزيل الشكر على دعمكم ومودتكم طوال هذه السنوات".

جدير بالذكر أن الفنان ميزوكي قد أعلن عن تركه لشركة Stardust Promotion العام الماضي وأغلق نادي المعجبين الرسمي الخاص به.

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