الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

 

157 شهيدا وجريحا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و983 شهيدا، و116 ألفا و274 مصابا منذ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: وثقنا استشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 118 خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال القدس القدس المحتلة غزة

مواد متعلقة

المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: تهجير 400 ألف فلسطيني في غزة خلال شهر

157 شهيدا وجريحا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال: دوي صفارات الإنذار بعدة مناطق في إسرائيل

مجازر إسرائيل في فلسطين عرض مستمر.. مذابح الاحتلال تحصد أرواح الأطفال والنساء والأبرياء.. و50 ألف شهيد في محرقة غزة
ads

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 1950جنيها

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

الدولار ينهي تعاملات اليوم على ارتفاع

تفاصيل جديدة في مبادرة الصلح بين حسام حسن وإمام عاشور للعودة للمنتخب

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية