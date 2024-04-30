الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بزيادة 21% عن العام الماضي، 4151 مستوطنا يقتحمون الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

 أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة تتفاخر بزيادة أعداد مقتحمي  المسجد الأقصى من المستوطنين خلال ما يُسمى "عيد الفصح" العبري، وهو أحد أبرز المناسبات الدينية التي تستغلها جماعات الهيكل المتطرفة في إطلاق دعواتها لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى من المستوطنين.

 

مقتحمو المسجد الأقصى من المستوطنين خلال عيد الفصح العبري

 واقتحم 4151 مستوطنا ساحات الأقصى المبارك خلال أيام عيد الفصح السبعة، مسجلة زيادة تقدر بنحو 21% عن العام الماضي، والذي شهد اقتحام 3430 مستوطن لساحاته.

Advertisements


وما تزال تلعب جماعات الهيكل المتطرفة دورًا بارزًا في التحريض على زيادة أعداد المقتحمين، وفي هذا الإطار، رصدت جماعة "حوزريم لهار- عائدون إلى جبل الهيكل" (المزعوم) مكافآت مالية ضخمة لمن ينجح من المستوطنين في ذبح قربان الفصح داخل ساحات الأقصى، وهو الأمر الذي يشبه ما حدث خلال العامين الماضيين، إلا أن هذا العام قد تضاعفت تلك المكافآت المالية؛ وذلك من أجل زيادة تحفيز المستوطنين على تنفيذ هذا الفعل الذي من شأنه أن يسرع من عملية تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وبناء هيكلهم المزعوم

 

الأزهر يحذر من زيادة أعداد مقتحمي الأقصى من المستوطنين

ومن جانبه، جدد مرصد الأزهر تحذيره من مغبة استمرار تحريض تلك الجماعات المتطرفة على زيادة أعداد مقتحمي الأقصى من المستوطنين، والتي تزداد بالفعل عام تلو الآخر، الأمر الذي من شأنه أن يعرض المسجد الأقصى لمزيد من الخطورة، خاصة وأنها تأتي هذا العام بالتزامن مع ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم إبادة جماعية بحق فلسطيني قطاع غزة، وما تشهده أراضي الضفة الغربية من انتهاكات من قبل المستوطنين المتطرفين.


وأكد مرصد الأزهر على أن #الأقصى المبارك وساحاته بالكامل تُعدُّ حق أصيل للمسلمين وحدهم دون غيرهم، ولا صحة لمزاعم الصـهـاينة الكاذبة بوجود أي حق ديني أو تاريخي لهم في أي شبر داخل الأراضي الفلسطينية، مجددًا رفضه لأي تغيير في الوضع الديني والقانوني القائم داخل المسجد المبارك.

txt

مرصد الأزهر: آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفا إيجابيا لوقف نزيف الدم الفلسـطيني

txt

مرصد الأزهر: مناهج الكيان الصهيوني تحض على التطرف والعنصرية والكراهية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مرصد الأزهر المسجد الأقصى عيد الفصح عيد الفصح العبري مقتحمي المسجد الأقصى مرصد الازهر لمكافحة التطرف الازهر

مواد متعلقة

خبير استراتيجى يكشف سر اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بشكل أسبوعي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

رتب كبيرة، الكشف عن قائمة قادة إسرائيليين يستعدون لتقديم استقالتهم بسبب طوفان الأقصي

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

زيارة الأمير مشعل للقاهرة، بالأرقام حجم التبادل التجاري والاستثمارى بين مصر والكويت

منوعات

المزيد

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 30-4-2024

شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

تستغرق 14 عاما.. أرقام صادمة بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads