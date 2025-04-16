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خارج الحدود

الداخلية التركية تنفي وجود خطة لتوطين فلسطينيين من غزة بشمال سوريا

وزير الداخيلة التركي،
وزير الداخيلة التركي، فيتو

نفى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بشكل قاطع صحة المزاعم التي تحدثت عن وجود "خطة لتوطين فلسطينيين من قطاع غزة في مخيمات تقع شمال سوريا"، مؤكدا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.

وقال كايا في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية على هامش فعاليات إحياء الذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية: "إن مثل هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماما".

وأكد أن تركيا "تدعم النضال المشرف للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف وزير الداخلية التركية: "رئيسنا رجب طيب أردوغان، يُعرب عن دعم تركيا للفلسطينيين في غزة في جميع المحافل الدولية. ونحن نرفض رفضا قاطعا أي محاولة لتهجيرهم من قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وشدد أن تركيا "تواصل جهودها لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وفي وقت سابق، زعمت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا التواصل مع الحكومة السورية عبر أطراف ثالثة بشأن "خطة الرئيس دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في أماكن أخرى".

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الداخلية التركية

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