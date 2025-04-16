الرئيس الفلسطيني يزور سوريا للقاء الشرع

أعلنت حركة فتح الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخطط لزيارة سوريا، يوم الجمعة المقبل، في أول زيارة له لدمشق منذ تغيير السلطة في سوريا.

أول زيارة للرئيس الفلسطينى لدمشق

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيزور سوريا يوم الجمعة المقبل".

وأوضحت أن عباس سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في أول زيارة له لدمشق منذ تولي الشرع رئاسة سوريا.

وتعد هذه الزيارة، الأولى للرئيس الفلسطيني إلى سوريا منذ 20 يناير 2007، حين زار دمشق بدعوة من الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

بحث سبل التعاون المشترك

وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديدًا في يناير 2025، توجه وفد فلسطيني رسمي برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى دمشق، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

وكان الرئيس الفلسطيني قد بعث برسالة تهنئة إلى الشرع عقب تسلّمه منصبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، أكد خلالها على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنيًا للقيادة السورية النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

سلسلة لقاءات مع عدد من القادة العرب والدوليين

يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من القادة العرب والدوليين خلال مشاركته في القمة العربية في القاهرة في مارس الماضي، وكان من بينها لقاؤه بأبو مازن قبيل بدء أعمال القمة.

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